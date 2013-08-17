Шарапова відмовилась від американського тренера після першої ж невдачі

Колишня перша ракетка світу заявила, що припиняє співпрацю з Коннорсом після провального виступу в американському Цинцинаті.

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Це була перша невдача спортсменки під керівництвом нового тренера ,з яким вона почала співпрацю лише в червні, після того, як у другому раунді на Вімблдоні вибула зі змагань, пише Радіо Свобода.

Марія Шарапова не вигравала на жодному з чотирьох головних турнірів відтоді, як у червні 2012 року перемогла на відкритому чемпіонаті Франції.