Шарапова відмовилась від американського тренера після першої ж невдачі

12:33, 17 серпня 2013
Спорт
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Російська тенісистка Марія Шарапова припинила співпрацю з  американським тренером Джиммі Коннорсом.

Шарапова знову відмовилась від тренера / Фото: sport-xl.net

Колишня перша ракетка світу заявила, що припиняє співпрацю з Коннорсом після провального виступу в американському Цинцинаті.

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Це була перша невдача спортсменки під керівництвом нового тренера ,з яким вона почала співпрацю  лише в червні, після того, як у другому раунді на Вімблдоні вибула зі змагань, пише Радіо Свобода.

Марія Шарапова не вигравала на жодному з чотирьох головних турнірів відтоді, як у червні 2012 року перемогла на відкритому чемпіонаті Франції.

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