Юнацька збірна України на Євробаскеті побореться за 9-12 місця

Юнацька збірна України з баскетболу виграла перший матч плей-офф чемпіонату Європи у команди Швеції (100:58) і, убезпечивши себе від вильоту з елітного дивізіону, тепер боротиметься за 9-12 місця.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч з самого початку проходив з великою перевагою українців.

Всі чотири періоди гри були виграні командою Віталія Усенка. Причому два з них, з величезним розривом - 32:18 і 27:6.

Кращим бомбардиром у складі команди став безперечно кращий гравець збірної протягом всього турніру Святослав Михайлюк, який набрав 28 балів.

У суботу, 17 серпня, збірна України в рамках півфіналу за 9-12 місця проведе гру з командою Росії.

Як повідомляв УНІАН, юнацький Євробаскет проходить у Києві з 8 по 18 серпня.