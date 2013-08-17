Київське метро чекає напливу шанувальників футболу
00:14, 17 серпня 2013Спорт
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18 серпня станція «Олімпійська» Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену буде зачинена для пасажирів на вхід та вихід з 18.30 до 19.30.
У цей період потяги слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки, повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”.
Обмеження роботи станції пов'язано із проведенням 18 серпня на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) і «Таврія» (Сімферополь).
Імовірним є введення обмежень на вхід пасажирів на станції «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», якщо пасажиропотік після завершення матчу перевищуватиме перевізну спроможність.
На Куренівсько-Червоноармійській лінії метро з 20.30 до 23.00 буде передбачено додаткові резервні потяги, які видаватимуться на лінію в разі збільшення пасажиропотоку.
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