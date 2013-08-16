УЄФА проанонсував матч Ліги чемпіонів Шальке - ПАОК

Як повідомляє офіційний сайт організації, матч, в якому за результатами жеребкування "Шальке" мав протистояти "Металіст", а тепер нібито зіграє грецький клуб, відбудеться 21 серпня о 20.45 за середньоєвропейським часом.

«Новий тренер ПАОКа Хууб Стевенс чудово знайомий вболівальникам «Шальке». Він двічі працював з німецьким клубом і в 1997 році виграв з ним Кубок УЄФА. Крім того, голландець двічі приводив гельзенкірхенців до перемог в Кубку Німеччини. У грудні минулого року Стевенс покинув «Шальке» вдруге», - пише, зокрема, сайт УЄФА.

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Раніше також на сайті було опубліковано заяву Союзу, в якому "УЄФА із задоволенням сприйняв рішення Спортивного арбітражного суду (САС) відхилити прохання харківського «Металіста» призупинити вердикт Апеляційної інстанції УЄФА від 13 серпня 2013 року".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері Верховний суд Швейцарії повторно призупинив рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні про причетність «Металіста» до договірного матчу, через якого команду позбавили права виступати в єврокубках у сезоні 2013/14. У свою чергу, "Металіст" повторно звернувся до Спортивного арбітражного суду Лозанни з проханням про призупинення рішення УЄФА і про допуск команди в Лігу Чемпіонів.