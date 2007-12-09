Ліверпуль зазнав поразки від роялістів

У суботу в матчі 16-го туру англійської Прем`єр-ліги Редінг приймав на своєму полі Ліверпуль. Команда Андрія Вороніна поступилася роялістам з рахунком 1:3. Голи: Джеррад, 28 - Хант 17 пен., Дойл 60, Харпер 67.

Крім того у суботу відбулися ще 5 матчів:

Челсі - Сандерленд 2:0 (Шевченко 23, Лемпард 75 пен.)

Евертон – Фулхем 3:0 (Якубу 51, 61, 79)

Ньюкасл – Бірмінгем 2:1 (Мартінс 36 пен., Бейє 90 - Джером 9)

Манчестер Юнайтед – Дербі Каунті 4:1 (Гіггз 40, Тевес 45, 60, Роналду 90 пен. - Говард 76)

Астон Вілла – Портсмут 1:3 (Баррі, 72 пен. - Гарднер 10 автогол, Мунтарі 39, 60)

Лідером турнірної таблиці залишається Арсенал (37 очок), який грає сьогодні, МЮ - дихає в спину (36), першу трійку замикає клуб Андрія Шевченка (34).