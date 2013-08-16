Виключення Металіста з Ліги чемпіонів: клуб подасть ще одну апеляцію

Перший віце-президент харківського футбольного клубу "Металіст" Костянтин Пивоваров вважає рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні про заборону клубу грати в єврокубках у поточному сезоні не остаточним, клуб подаватиме повторну апеляцію.

Як повідомляє офіційний сайт ФК "Металіст", Пивоваров заявив: "CAS залишив без задоволення наше прохання про призупинення рішення апеляційного комітету УЄФА про дискваліфікацію «Металіста» в поточному сезоні в єврокубках. Ми вважаємо, що це рішення на даний момент не остаточне, тому що вони фактично не взяли до уваги вранішнє рішення Верховного суду Швейцарії про те, що первинний вердикт Лозанського суду призупинено в частині санкцій до «Металіста».

Також Пивоваров сказав: "Незважаючи на те, що ми відправили до Лозанни з самого ранку повідомлення про те, що є таке рішення суду, в рішенні Лозанського арбітражного спортивного суду, яке ми тільки що одержали, воно не згадується. Тому, мабуть, технічно вони його просто не встигли взяти до уваги. Зараз юристи думають, що ми робитимемо далі. Можливо, ми подаватимемо апеляцію далі, щоб вже з урахуванням рішення Верховного суду Швейцарії вони ще раз розглянули наше питання".

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Щодо того, скільки часу буде потрібно на ухвалення остаточного рішення, Пивоваров зазначив: "Думаю, сьогодні ми визначимося зі всім. Крім того, ми не розуміємо, не знаємо ще позиції УЄФА, тому туди ми теж направили рішення Верховного суду Швейцарії, і поки що від них ніяких коментарів чи рішень не було. Тому, можливо, вони ще ухвалять якісь рішення. Але у будь-якому разі, все виглядає дещо дивно. Так, якщо ми говоримо про те, що в УЄФА є принцип до всіх підходити з однакової точки зору, однаково, так званий equal treatment - є прецеденти з «Фенербахче» і «Бешикташем», з епізодами з договірними іграми, які, на відміну від наших, не викликають жодного сумніву в тому, що вони були, - чималу кількість епізодів доведено. Це було системне порушення. Якась кількість людей сидить у в'язниці через це. І, проте, вони були допущені УЄФА до гри в Лізі чемпіонів. Рішенням CAS було призупинено рішення УЄФА, і вони зараз грають до винесення повного рішення. Є чимала кількість невідповідностей у справі, і підтвердження цьому – рішення Вищого швейцарського суду, яке вийшло достатньо швидко, з урахуванням того, що у них зараз канікули... І це дає підстави вважати, що швейцарський суд бачить чималу кількість невідповідностей щодо процедурної частини і, виходячи з цього, виніс рішення про призупинення рішення CAS".

Що стосується подальших перспектив судової справи, за словами Пивоварова, "очевидно, що ми далі продовжуватимемо боротися. Справа у вищому швейцарському суді залишилася. Зараз винесена тільки забезпечувальний захід у вигляді призупинення рішення лозаннского суду, але сама справа по суті не розглядалася. Вона розглядатиметься пізніше, і я думаю, що впродовж кількох тижнів або місяців буде ухвалено рішення. Якщо рішення буде ухвалено на нашу користь, то вся ця справа про договірний матч має бути розглянута ще раз, але без урахування доказів, які швейцарський суд вважатиме нелегітимними - такими, які не можна використовувати або не можна їх розглядати саме в такому ключі".

Як повідомляв УНІАН, Спортивний арбітражний суд в Лозанні сьогодні, 16 серпня, відхилив прохання "Металіста" на призупинення заборони клубу виступати в єврокубках, яку раніше прийняв Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).