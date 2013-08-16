Два українські легкоатлети пройшли кваліфікацію на чемпіонаті світу

Як повідомляє офіційний сайт змагань, сьогодні відбулися фінали в шести видах програми.

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Віра Ребрік вийшла у фінал у метанні списа з десятим результатом – 61,70 м при нормативі 61,50 м. Ганна Хацько (58,63) і Маргарита Дорожон (58,23) вибули з боротьби.

Далі за всіх снаряд послала діюча чемпіонка світу росіянка Марія Абакумова - 69,09 м.

Сергій Смелик вийшов у півфінал в бігу на 200 м, фінішувавши третім у першому забігу з особистим рекордом – 20,52 секунди. Він показав загальний 12-й результат. З кращими результатами до півфіналу вийшли Анасо Джободвана з ЮАР і британець Адам Джемілі, які пробігли з однаковим часом - 20,17 секунди.