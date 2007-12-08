Шева забив, Челсі виграв

Завершилися 5 матчів 16 туру Прем`єр-ліги

Завершилися 5 матчів 16 туру англійської Прем`єр-ліги. Ось результати: Челсі - Сандерленд 2:0 (Шевченко 23, Лемпард 75 пен.) Евертон – Фулхем 3:0 (Якубу 51, 61, 79) Ньюкасл – Бірмінгем 2:1 (Мартінс 36 пен., Бейє 90 - Джером 9) Манчестер Юнайтед – Дербі Каунті 4:1 (Гіггз 40, Тевес 45, 60, Роналду 90 пен. - Говард 76) Астон Вілла – Портсмут 1:3 (Баррі, 72 пен. - Гарднер 10 автогол, Мунтарі 39, 60)

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