У Металіста з'явився шанс уникнути дискваліфікації з єврокубків

Про це повідомив співробітник прес-служби харківської команди Володимир Марков на своїй сторінці в Facebook.

"Верховний суд Швейцарії призупинив рішення КАС! Ми граємо з Шальке!!!!!", - сказано в повідомленні.

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Також у коментарях до посту Марков цитує думку віце-президента клубу Костянтина Пивоварова.

"Так, дійсно, ВСШ призупинив дію рішення КАС в частині Металіста. Зараз юристи спрямовують це рішення до КАС і УЄФА.

На жаль, це не гарантує, що УЄФА нас відновить у єврокубках, бо УЄФА "не зв'язане у своїх рішеннях рішеннями судів". Але наші шанси сильно зростають", - заявив Пивоваров.

Нагадаємо, 14 серпня апеляційна інстанція УЄФА винесла рішення у дисциплінарній справі стосовно "Металіста", яку було відкрито на підставі статей 2.04g, 2.05 і 2.10 регламенту Ліги чемпіонів УЄФА, встановивши, що харківський клуб буде усунений від участі в єврокубках у сезоні 2013/14.