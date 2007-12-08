Юрій Сьомін призначений головним тренером «Динамо Київ»

Ігор Суркіс офіційно представив Юрія Сьоміна головним тренером київського Динамо.

Свої обов`язки він почне виконувати з 1 січня 2008 року.

Сьомін відповідаючи на запитання журналістів відзначив, що команду потрібно вкомплектовувати і підсилювати слабкі позиції.

Ігор Суркіс повідомив про те, що керівництво клубу готове виділити стільки коштів для трансферів, скільки знадобиться головному тренерові.

Також стало відомо, що помічники Сьоміна будуть з Росії. А Ігор Суркіс хотів би побачити одним з асистентів російського тренера Олега Лужного.

Контракт підписали на два з половиною роки з можливістю автоматичного продовження ще на рік.

У Динамо скасовано пост спортивного директора - ці функції разом з обов`язками віце-президента суміщатиме Реваз Чохонелідзе.

Йожеф Сабо також залишається в структурі клубу, але поки не зрозуміло, яку посаду він посідатиме.

Сьомін відзначив, що він бачить хороші перспективи у нинішнього Динамо і давно стежить за матчами цієї команди, оскільки йому завжди імпонував клуб з Києва. А Суркіс, у свою чергу, заявив про те, що йому подобалася гра Локомотива, коли цю команду очолював Сьомін.

Юрій Павлович Сьомін

Народився 11 травня 1947 року в Оренбурзі

Заслужений тренер Росії і Таджикистану

Як футболіст виступав за московські клуби "Спартак", "Локомотив", "Динамо", краснодарську "Кубань" і "Кайрат" (Алма-Ата)

Тренерську кар`єру почав в 1983 році, очоливши "Памір" Душанбе.

З 1983 по 2005 тренував московський "Локомотив" (не рахуючи короткострокове "відрядження" до Нової Зеландії, де він працював з олімпійською збірною в 1990 році)

У 2005 році тренував збірну Росії

До останнього часу працював президентом "Локомотива"

Тренерські досягнення

Чемпіон Росії (2002, 2004)

Срібний призер чемпіонату Росії (1995, 1999, 2000, 2001)

Бронзовий призер (1994, 1998)

Володар Кубка Росії (1996, 1997, 2000, 2001)

Фіналіст Кубка СРСР (1990)

Півфіналіст Кубка володарів кубків (1998, 1999)

За матеріалами Football.ua і офіційного сайту ФК "Динамо Київ"