"Металіст" втратив і Едмара, і Дєвіча
07:53, 16 серпня 2013Спорт
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Форвард збірної України і харківського "Металіста" Марко Дєвіч у матчі проти збірної Ізраїлю зазнав травми.
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук співробітник прес-служби харківського клубу Володимир Марков.
"Участь Марко Девіча в матчі проти "Говерли" під питанням. Наприкінці першого тайму проти ізраїльтян він отримав травму. Її складність визначить завтра знімок і лікарі".
Водночас Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України дискваліфікував на три матчі півзахисника харківського "Металіста" і збірної України Едмара "за небезпечний напад на суперника, який володіє м'ячем, з ризиком нанесення травми" у матчі 5-го туру чемпіонату України проти "Волині".
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