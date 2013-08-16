"Металіст" втратив і Едмара, і Дєвіча

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук співробітник прес-служби харківського клубу Володимир Марков.

"Участь Марко Девіча в матчі проти "Говерли" під питанням. Наприкінці першого тайму проти ізраїльтян він отримав травму. Її складність визначить завтра знімок і лікарі".

Водночас Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України дискваліфікував на три матчі півзахисника харківського "Металіста" і збірної України Едмара "за небезпечний напад на суперника, який володіє м'ячем, з ризиком нанесення травми" у матчі 5-го туру чемпіонату України проти "Волині".