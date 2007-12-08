Динамо виходить до півфіналу Кубка України

Завершилися два матчі 1/4 Кубка України. Динамо на стадіоні ім. Лобановського в Києві обіграло Таврію з рахунком 3:0.

Динамо з перших секунд кинулося реабілітуватися за принизливу поразку в Сімферополі. І треба сказати небезуспішно: вже на другій хвилині матчу Нінкович навісив з лівого флангу в центр штрафною, де Бангура ударом головою відправив м`яч у кута воріт Козаченка. Після гола кияни продовжили натиск, прагнучи збільшити рахунок. Таврія поступово опам`яталася і періодично «огризалася» контратаками. На перерву команди пішли при вже за рахунку 2:0 – на 39 хвилині Гусєв крученим ударом метрів з 25-ти вгнав м`яч під поперечину. Не встиг затихнути свисток судді, що сповістив про початок другого тайму, як Динамо ще раз засмутило мешканців півдня. Пенальті, зароблений Гусєвим у досить спірному моменті, чітко реалізував Бангура. Здаватися сімферопольці не збиралися, проте їх зусиль не вистачило для втілення у забиті голи.

В іншому матчі донецький Шахтар обіграв полтавську Ворсклу з аналогічним рахунком 3:0. Рахунок на 55 хвилині відкрив Чигринський. На 77 хвилині за гру рукою Чижов заробив другу жовту картку і пішов з поля, а Ворскла одержала другий м`яч у свої ворота – з одинадцятиметрової відмітки був точним Рац. І вже під завісу гри свій шанс не втратив Фернандіньйо, який був першим на добиванні.

Таким чином, кияни першими проходять до півфіналу, а на Шахтар ще чекає гра у відповідь в Донецьку.

Кубок України 1/4 фіналу Динамо – Таврія 3:0 (перший матч 0:2)

Голи: Бангура 2, 48; Гусєв 39

Ворскла – Шахтар 0:3

Голи: Чигринський 55, Рац 77, Фернандіньйо 89