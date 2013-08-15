Блохіна оштрафували на 5 тисяч гривень

15-го серпня 2013 року Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України прийняв ряд рішень, які стосуються клубів Прем’єр-ліги, першої та другої ліг. Про це інформує прес-служба ФФУ.

Зокрема, за масове використання піротехнічних засобів вболівальниками команди «Шахтар» Донецьк на стадіоні «Донбас Арена» під час матчу 4-го туру чемпіонату між командами «Шахтар» Донецьк − «Динамо» Київ, донецький клуб оштрафовано на 50 тисяч гривень.

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За масове використання піротехнічних засобів, пошкодження 49 індивідуальних сидінь та електронного табло, а також скандування нецензурних виразів вболівальниками команди «Динамо» Київ в тому ж матчі, футбольний клуб «Динамо» оштрафовано на 100 тисяч гривень. Крім цього, ФК «Динамо» зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані діями власних вболівальників.

За скандування нецензурних виразів та вибігання вболівальників на бігову доріжку під час матчу 5-го туру чемпіонату між командами «Динамо» Київ − «Чорноморець» Одеса, футбольний клуб «Динамо» оштрафовано на 25 тисяч гривень.

За порушення вимог пункту 9 статті 15 Регламенту змагань ПЛ (щодо обов’язкового рукостискання головних тренерів команд до та після закінчення матчу) після закінчення матчу 5-го туру чемпіонату «Динамо» Київ − «Чорноморець» Одеса, головного тренера «Динамо» Київ Олега Блохіна оштрафовано на 5 тисяч гривень.