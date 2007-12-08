Батько Блохіна: ми б не хотіли, щоб Олег поїхав до Росії

Володимир Блохін вважає, що замінити його сина на тренерському посту в національній збірній немає кому. Інтерв`ю з ним публікує газета " Сегодня ".

"Суркіс поставив свої умови, Олег йому - свої, і вони не зійшлися, як корова з биком або бик з коровою. У чому не зійшлися? Сам не знаю, - не здогадується 85-річний батько вже екс-головного тренера збірної України. - Син - доросла людина і зі мною з приводу своєї подальшої долі не радився. Рішення ухвалював сам. Своїм відходом він ніби сказав: я так зробив свою роботу, а зараз спробуйте ви. Якщо вам цікава моя думка, то не можна розкидатися такими людьми, як Олег".

"Я б хотів, щоб син залишився тренером збірної, - стверджує Блохін-старший. - Не бачу, хто б в Україні міг замінити Олега на цій посаді. Таких немає і близько. Сабо був, Буряк був, Базилевич був. Кажуть, призначать Михайличенка. Вирішувати федерації футболу. Але я вам скажу, що Олексій для роботи в збірній не готовий - за досвідом, знаннями. Хлопець він хороший, але йому треба ще підучитися. Якби Блохін узяв його до себе в асистенти, а потім Михайличенко став його наступником - це було б інша справа".

"Ми б з дружиною не хотіли, щоб Олег поїхав працювати до Росії. Адже це вже інша країна, відірваність від сім`ї, від рідного міста. Але приймемо будь-яке рішення сина, - говорить Володимир Блохін. - І навіть якщо він поїде, ми не припинимо сподіватися, що він повернеться і очолить київське "Динамо". І зробить цю команду такою, якою вона була при Лобановському".