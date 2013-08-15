Керівники клубів баскетбольної Суперліги не змогли домовитися з жодного питання

Загальні збори засновників Асоціації баскетбольних клубів України "Суперліга", які проходили сьогодні в Києві, було визнано таким, що не відбулися через відсутність кворуму для ухвалення рішень з питань ліміту на легіонерів, бюджетів клубів і розміру внесків клубів за участь у суперлізі.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні не було ухвалено жодного рішення.

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Дебати учасників зборів почалися вже в ході формування порядку денного. Розбіжності подолати не вдавалося впродовж двох годин, після чого збори офіційно були визнані такими, що не відбулися.

Таким чином, ні ліміт на легіонерів наступного сезону, ні календарні питання, ні питання бюджету затверджені не були.

Дата наступних загальних зборів засновників АБКУ "Суперліга" буде оголошена додатково.