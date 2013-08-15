Доля «Металіста» в Лізі чемпіонів вирішиться завтра

Міжнародний спортивний суд у Лозанні у п'ятницю, 16 серпня ухвалить рішення про те, чи варто задовольняти прохання футбольного клубу "Металіст" про призупинення дії вердикту УЄФА про виключення команди з єврокубків.

Про це йдеться у виправленому прес-релізі, опублікованому на сайті CAS.

Раніше був опублікований прес-реліз, в якому помилково вказувалося, що рішення може бути ухвалене "у п'ятницю, 15 серпня", через що виникло різночитання - чи то помилка в даті, чи то у дні тижня.

Завтрашнє рішення стане визначальним для українського клубу в питанні участі в єврокубках у сезоні 2013/14. Якщо рішення буде для харківського клубу негативним, то він у будь-якому випадку не зможе виступити на міжнародній арені

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня "Металіст" був виключений рішенням УЄФА з числа учасників єврокубкових змагань строком на один сезон - 2013/14. Свій вердикт організація винесла на підставі рішення CAS від 2 серпня, в якому матч української Прем'єра-ліги сезону 2007/08 "Металіст" - "Карпати" був визнаний договірним.