Сьогодні Суркіс представить нового тренера «Динамо» (фото)

10:44, 08 грудня 2007
Спорт
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Президент клубу зробить заяву після матчу

Юрій Сьомін. Фото ”АиФ”
До  Києва прибув відомий російський фахівець Юрій Сьомін. Сьогодні його представлять журналістам як головного тренера Динамо, повідомляє Football.ua.

"У суботу, 8 грудня, після закінчення кубкового матчу Динамо - Таврія, в конференц-залі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського президент ФК Динамо (Київ) Ігор Суркіс виступить перед представниками засобів масової інформації з важливою заявою щодо змін в керівництві клубу. Запрошуються всі представники ЗМІ".

Таке оголошення знаходиться на офіційному сайті киян. Неважко, в принципі, здогадатися про що йде мова, відзначає видання.

Втім, також сьогодні може відбутися знакова подія і відносно менеджменту клубу. Цілком імовірно, Суркіс оголосить про те, що Йожеф Сабо і Леонід Буряк більше не є штатними співробітниками Динамо.

Інформації про можливих помічників Сьоміна в Динамо наразі немає.

 

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