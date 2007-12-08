Сьогодні Суркіс представить нового тренера «Динамо» (фото)
10:44, 08 грудня 2007Спорт
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Президент клубу зробить заяву після матчу
|Юрій Сьомін. Фото ”АиФ”
"У суботу, 8 грудня, після закінчення кубкового матчу Динамо - Таврія, в конференц-залі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського президент ФК Динамо (Київ) Ігор Суркіс виступить перед представниками засобів масової інформації з важливою заявою щодо змін в керівництві клубу. Запрошуються всі представники ЗМІ".
Таке оголошення знаходиться на офіційному сайті киян. Неважко, в принципі, здогадатися про що йде мова, відзначає видання.
Втім, також сьогодні може відбутися знакова подія і відносно менеджменту клубу. Цілком імовірно, Суркіс оголосить про те, що Йожеф Сабо і Леонід Буряк більше не є штатними співробітниками Динамо.
Інформації про можливих помічників Сьоміна в Динамо наразі немає.
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