Маркевич: справу «Металіста» сфабрикували
Головний тренер команди не захотів назвати людей, які, на його думку, сфабрикували справу.
Головний тренер "Металіста" Мирон Маркевич не думав, що УЄФА винесе вердикт, яким заборонить команді брати участь у єврокубках. Про це повідомляє Проспорт з посиланням на газету "Спорт-Экспресс в Украине"
"Це дута справа. Гадав, що розумні люди, які працюють в таких серйозних організаціях, зуміють розібратися, що до чого. Але ... Нічого іншого, окрім як сприймати ситуацію такою, яка вона є, нам не залишається", - сказав тренер в інтерв'ю виданню.
"Все це справа шита білими нитками, тому мені дуже прикро за хлопців. Люди, які її сфабрикували, вчинили настільки низько і підло, що у мене просто немає слів. Називати прізвища мені не хотілося б", - зазначив Маркевич. Каже, що апеляція, скоріш за все, нічого не змінить, та спробувати треба.
"Аж надто явно відчувається, що це справа сфабрикована", - зауважив тренер.
Тренер сподівається, що це рішення УЄФА не виб'є з колії його підопічних. І якщо цей єврокубковий рік пропаде для "Металіста", Маркевич запевняє: гратимуть у Лізі чемпіонів у наступному.
Як повідомляв УНІАН, 14 серпня УЄФА дискваліфікував "Металіст" в єврокубках на один рік. Місце віце-чемпіона України у Лізі чемпіонів посяде переможений ним грецький ПАОК.