Маркевич: справу «Металіста» сфабрикували

Головний тренер "Металіста" Мирон Маркевич не думав, що УЄФА винесе вердикт, яким заборонить команді брати участь у єврокубках. Про це повідомляє Проспорт з посиланням на газету "Спорт-Экспресс в Украине"

"Це дута справа. Гадав, що розумні люди, які працюють в таких серйозних організаціях, зуміють розібратися, що до чого. Але ... Нічого іншого, окрім як сприймати ситуацію такою, яка вона є, нам не залишається", - сказав тренер в інтерв'ю виданню.

"Все це справа шита білими нитками, тому мені дуже прикро за хлопців. Люди, які її сфабрикували, вчинили настільки низько і підло, що у мене просто немає слів. Називати прізвища мені не хотілося б", - зазначив Маркевич. Каже, що апеляція, скоріш за все, нічого не змінить, та спробувати треба.

"Аж надто явно відчувається, що це справа сфабрикована", - зауважив тренер.

Тренер сподівається, що це рішення УЄФА не виб'є з колії його підопічних. І якщо цей єврокубковий рік пропаде для "Металіста", Маркевич запевняє: гратимуть у Лізі чемпіонів у наступному.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня УЄФА дискваліфікував "Металіст" в єврокубках на один рік. Місце віце-чемпіона України у Лізі чемпіонів посяде переможений ним грецький ПАОК.