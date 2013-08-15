Фанати "Металіста" планують акції на підтримку клубу
03:04, 15 серпня 2013Спорт
607
Фанати харківського ФК «Металіст», який УЄФА усунув від участі в єврокубках сезону 2013-2014 року, планують проводити акції на підтримку клубу.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник фанатського руху Ярослав Марченко.
«Будемо продовжувати акції проводити на підтримку клубу. Я думаю, на найближчому домашньому матчі з «Севастополем» (24 серпня - УНІАН). Банери точно будуть. Сказати точно, що буде написано, не можу, але банери будуть однозначно», - сказав він.
На цю тему: Маркевич думає, що якщо Металіст виключають, значить це комусь потрібно
У той же час Марченко повідомив, що фанати «Металіста» не планують спонтанних масових акцій у зв'язку з дискваліфікацією клубу.
«Сьогодні немає! Чекаємо зараз роз'яснень», - сказав уболівальник.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter