Фанати "Металіста" планують акції на підтримку клубу

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник фанатського руху Ярослав Марченко.

«Будемо продовжувати акції проводити на підтримку клубу. Я думаю, на найближчому домашньому матчі з «Севастополем» (24 серпня - УНІАН). Банери точно будуть. Сказати точно, що буде написано, не можу, але банери будуть однозначно», - сказав він.

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У той же час Марченко повідомив, що фанати «Металіста» не планують спонтанних масових акцій у зв'язку з дискваліфікацією клубу.

«Сьогодні немає! Чекаємо зараз роз'яснень», - сказав уболівальник.