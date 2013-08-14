Збірна України з футболу обіграла ізраїльтян

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Києві стала останньою для команди перед вересневими офіційними матчами відбіркового турніру до чемпіонату світу-2014.

Матч пройшов з помітною перевагою господарів поля, які лише зрідка дозволяли суперникові проводити атаки. Втім, самі українці також не сильно завдавали клопоту голкіперу ізраїльтян Дуду Авата, тільки двічі поставивши перед ним нерозв'язні завдання.

На 29-й хвилині Марко Девіч перехопив м'яч у центрі поля, просунувся до штрафного і віддав направо на хід Едмара. Той у дотик зробив простріл і Руслан Ротань точно пробив у правий від себе кут воріт - 1:0.

Після перерви українці також забили один гол. На 71-й хвилині Едмар справа увірвався в штрафну і зробив відмінну передачу на Євгена Селезньова, який низом ефектно пробив у дальній кут воріт - 2:0.

Таким чином, команда провела хороший спаринг, як за якістю гри, так і по результату, незважаючи далеко не оптимальний склад, викликаний відсутністю ряду гравців через травми.

Нагадаємо, що 10 вересня на НСК "Олімпійський" у ключовому матчі відбіркового турніру до ЧС-2014 збірна України прийме команду Англії.