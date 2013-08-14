Збірну України з хокею очолить росіянин

20 серпня у Донецьку президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін офіційно представить нового головного тренера національної збірної команди України - відомого російського фахівця, головного тренера хокейного клубу «Донбас» Андрія Назарова.

Як повідомили УНІАН у Федерації хокею України, на презентації також будуть озвучені завдання, що стоятимуть перед національною збірною України у сезоні 2013/14.

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Назаров - вихованець хокейної школи м. Челябінськ (Росія). Виступав у складі найсильніших ліг світу. У складі московського «Динамо» ставав чемпіоном Росії 1993 року. У НХЛ відіграв 12 сезонів, провів 571 гру, набравши 124 очки (53 голи + 71 передача). У складі омського «Авангарду» став володарем Кубка Європейських Чемпіонів 2005 року.

Завершивши кар'єру гравця, Назаров був головним тренером у клубах КХЛ: челябінського «Трактора» (2008-2010), подольського «Витязя» (2010-2012), череповецької «Сєвєрсталі» (2012-2013).

4 травня 2013 року Назаров очолив український хокейний клуб у КХЛ - донецький «Донбас».