Металіст у Лізі чемпіонів замінить ПАОК

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій, що складається з п'яти членів Виконавчого комітету УЄФА, вирішила замінити "Металіст" на ПАОК у всіх європейських клубних турнірах сезону 2013/14.

Як наслідок, грецький клуб, який зазнав поразки від "Металіста" в третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів УЄФА, гратиме з "Шальке-04" в раунді плей-офф. Перший матч відбудеться 21 серпня 2013 року в Німеччині.

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Рішення остаточне, але "Металіст" може оскаржити його в Спортивному арбітражному суді.

ПАОК не буде замінений в раунді плей-офф Ліги Європи УЄФА. Таким чином, його суперник тель-авівський "Маккабі" без боротьби потрапить безпосередньо до групового етапу.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні УЄФА прийняв рішення про дискваліфікацію "Металіста" з єврокубків на сезон 2013/14. Рішення було ухвалене на підставі вердикту Спортивного арбітражного суду в Лозанні, який визнав договірним матч "Металіст" - "Карпати" української Прем'єр-ліги сезону 2007/08.