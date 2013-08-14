Маркевич думає, що якщо Металіст виключають, значить це комусь потрібно

Про це сказав сам головний тренер харків'ян, коментуючи рішення УЄФА про дискваліфікацію "Металіста".

"Скажу чесно, я не думав, що нас дискваліфікують. Гадав, що покарання буде менш жорстким. Зараз важко будь-що коментувати. Буквально перед вашим дзвінком я дізнався, що "Металіст" дискваліфікували і зараз поки перебуваю в стані шоку. Поки багато моментів не відомі. Наприклад, з якого часу починає діяти дискваліфікація? Зіграємо ми з "Шальке" чи вже ні. Потрібно з'ясувати всі нюанси", - розповів Маркевич HotSport.ua.

Тренер "Металіста" думає, що, можливо, команда зосередиться на внутрішніх чемпіонаті. Маркевич також сказав, що дискваліфікація його клубу могла бути комусь вигідною.

"Зараз потрібно заспокоїтися, все зважити і продовжувати працювати. Зупинятися не можна. Ми так довго йшли до Ліги чемпіонів і дуже прикро ось так її залишати. Якщо "Металіст" дискваліфікували, значить - це комусь було потрібно", - припустив Маркевич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні завершився розгляд Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дисциплінарної справи проти "Металіста", в результаті якого харківський клуб усунений від участі в єврокубках у сезоні 2013/14. Дисциплінарна справа стосувалася участі "Металіста" у договірному матчі з львівськими "Карпатами".