«Металіст» вже сьогодні оскаржить свою дискваліфікацію у суді

Перший віце-президент футбольного клубу "Металіст" (Харків) Костянтин Пивоваров, коментуючи рішення УЄФА про виключення команди з числа учасників Ліги чемпіонів, заявив про те, що клуб боротиметься за свої права й починає два судових процеси - в Спортивному арбітражному суді Лозанни й Верховному суді Швейцарії.

Як повідомляє офіційний сайт харківського клубу, Пивоварів заявив: "Ми жалкуємо, що була застосована така санкція, й не згодні з нею, а тому вже сьогодні плануємо оскаржити її в Спортивному арбітражному суді Лозанни. Також ми вже звернулися до Верховного суду Швейцарії з клопотанням про призупинення рішення КАС".

Також Пивоварів зазначив: "Хочу нагадати, що договірний матч, який нібито мав місце, відбувся в далекому 2008 році, за старих власників клубу. Водночас, "Металіст" завоював право на участь у Лізі чемпіонів 2013/14 у чесній боротьбі. Наша команда, наші вболівальники заслуговують на те, щоб взяти участь у головному футбольному змаганні Європи. Хочу запевнити всіх уболівальників, що ми боротимемося за права клубу й відстоюватимемо їх згідно з усіма правовими нормами".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні УЄФА відсторонив "Металіст" від участі в Лізі чемпіонів сезону 2013/14. Приводом для відсторонення послужив вердикт Спортивного арбітражного суду в Лозанні про те, що матч української Прем'єр-ліги сезону 2007/08 "Металіст" - "Карпати" був визнаний договірним.