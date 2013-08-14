ФК "Металіст" усунули від участі в єврокубках

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, Апеляційна інстанція УЄФА винесла рішення по дисциплінарній справі стосовно "Металіста", яка було відкрита на підставі статей 2.04g, 2.05 і 2.10 регламенту Ліги чемпіонів УЄФА.

Апеляційна інстанція європейського футбольного союзу ретельно вивчила всі заяви та документи, подані клубом, так само як і заяви та документи, отримані від дисциплінарного інспектора УЄФА.

Клуб може подати апеляцію на дане рішення до Спортивного арбітражного суду (CAS).

У той же час, Робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій, яка складається з п'яти членів Виконавчого комітету УЄФА, сьогодні проведе збори, на якому обговорить наслідки даного рішення для турніру.