ФК "Металіст" усунули від участі в єврокубках
13:42, 14 серпня 2013Спорт
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Завершився розгляд Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дисциплінарної справи проти "Металіста" - в результаті, харківський клуб усунений від участі в єврокубках у сезоні 2013/14.
Металіст залишився без єврокубків
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, Апеляційна інстанція УЄФА винесла рішення по дисциплінарній справі стосовно "Металіста", яка було відкрита на підставі статей 2.04g, 2.05 і 2.10 регламенту Ліги чемпіонів УЄФА.
Апеляційна інстанція європейського футбольного союзу ретельно вивчила всі заяви та документи, подані клубом, так само як і заяви та документи, отримані від дисциплінарного інспектора УЄФА.
Клуб може подати апеляцію на дане рішення до Спортивного арбітражного суду (CAS).
У той же час, Робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій, яка складається з п'яти членів Виконавчого комітету УЄФА, сьогодні проведе збори, на якому обговорить наслідки даного рішення для турніру.
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