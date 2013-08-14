Претендент на титул Кличка вимагає відібрати в українця пояс WBC

Стіверн вважає несправедливим рішення організації перенести бій з Кличком-старшим через його травму. Він нагадав, що раніше в таких випадках боксера позбавляли титулу, повідомляє ТСН.

"Мені зовсім не хочеться думати, що WBC ставиться до деяких боксерів краще, ніж до інших. Проте це так. Ніхто не перешкодив їм відібрати пояс у травмованого Тімоті Бредлі, а як бути з Віталієм Кличком? Його ніхто не чіпатиме? Думаю, що не посміє. Це несправедливо і погано для боксу", - заявив канадієць в коментарі BoxingScene.

Стіверн переконаний, що українець - великий боксер, але це не дає нікому права змінювати правила гри. Як повідомлялося раніше, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Хосе Сулейман заявив, що Віталія нізащо не позбавлять чемпіонського титулу. Нагадаємо, що Кличко-старший зможе вийти на ринг лише наступного року через травму правої руки.