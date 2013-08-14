Суркіс просить не провокувати його розмовами про Хачеріді
Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс відхилив пропозицію «Шахтаря» щодо трансферу захисника Євгена Хачеріді за 15 мільйонів євро.
Як повідомляє uafootball.segodnya.ua, президент київського клубу попросив надалі не провокувати його розмовами про продаж цього гравця принциповим конкурентам.
Зокрема, Суркіс заявив: «Хачеріді не продається. Чи не запаморочиться у нього голова після пропозиції від «Шахтаря»? Не треба мене провокувати. Запаморочиться - отже, запаморочиться. Якщо він знизить до себе вимоги, природно, їм не будуть цікавитися серйозні клуби надалі, і від них не буде пропозицій. Все в руках Хачеріді. Повторюся, він не продається».
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Відзначимо також, що сьогодні в різних ЗМІ з'явилася інформація про те, що минулої неділі, 11 серпня, після матчу «Динамо» - «Чорноморець» в роздягальні київського «Динамо» сталася бійка між Хачеріді та партнерами по команді, які не змогли добитися пояснень від гравця, чому він попросив заміну в програному киянами матчі. Цікаво, що наступного дня після гри травма гравця підтвердилася після медичного огляду і він, зокрема, пропустить сьогоднішній товариський матч національних збірних України й Ізраїлю.
Як повідомляв УНІАН, генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін вже двічі офіційно пропонував «Динамо» продати Хачеріді. Спочатку за 12 млн. євро, а за кілька днів – за 15.