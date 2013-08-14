Суркіс просить не провокувати його розмовами про Хачеріді

Як повідомляє uafootball.segodnya.ua, президент київського клубу попросив надалі не провокувати його розмовами про продаж цього гравця принциповим конкурентам.

Зокрема, Суркіс заявив: «Хачеріді не продається. Чи не запаморочиться у нього голова після пропозиції від «Шахтаря»? Не треба мене провокувати. Запаморочиться - отже, запаморочиться. Якщо він знизить до себе вимоги, природно, їм не будуть цікавитися серйозні клуби надалі, і від них не буде пропозицій. Все в руках Хачеріді. Повторюся, він не продається».

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Відзначимо також, що сьогодні в різних ЗМІ з'явилася інформація про те, що минулої неділі, 11 серпня, після матчу «Динамо» - «Чорноморець» в роздягальні київського «Динамо» сталася бійка між Хачеріді та партнерами по команді, які не змогли добитися пояснень від гравця, чому він попросив заміну в програному киянами матчі. Цікаво, що наступного дня після гри травма гравця підтвердилася після медичного огляду і він, зокрема, пропустить сьогоднішній товариський матч національних збірних України й Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін вже двічі офіційно пропонував «Динамо» продати Хачеріді. Спочатку за 12 млн. євро, а за кілька днів – за 15.