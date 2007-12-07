Тренера збірної України з футболу оберуть журналісти (список)

Федерація футболу України пропонує журналістам взяти участь у формуванні рейтингового списку кандидатів на посаду головного тренера збірної України з футболу.

Як повідомили УНІАН в Інформ-службі ФФУ, з відповідною ініціативою виступив Президент федерації футболу Григорій СУРКІС під час засідання виконкому ФФУ.

“Ваші особисті професійні оцінки або судження кваліфікованих експертів, які будуть представлені на шпальтах ваших видань, в теле- та радіоефірі, сприятимуть не лише підвищенню загального рівня вимог до майбутнього обранця. Цей відкритий імпровізований конкурс тренерських талантів вплине й на популяризацію іміджу оновленої синьо-жовтої футбольної дружини у надзвичайно відповідальний період її біографії”, йдеться в повідомленні.

Федерація футболу України розраховує на солідарну підтримку цієї ініціативи з боку загальнонаціональних та регіональних мас-медіа.

Свої пропозиції можна залишити на сайті ФФУ (www.ffu.org.ua), проголосувавши за одного з кандидатів, внесених до списку, сформованого з вашою допомогою:

Альтман Семен

Ван Бастен Марко (Нідерланди)

Бишовець Анатолій (Росія)

Блажевич Мирослав (Хорватія)

Болоні Ласло (Румунія)

Буряк Леонід

Грозний Вячеслав

Дешам Дідьє (Франція)

Дзаккероні Альберто (Італія)

Заваров Олександр

Заммер Маттіас (Німеччина)

Калитвинцев Юрій

Капелло Фабіо (Італія)

Клінсманн Юрген (Німеччина)

Купер Ектор (Аргентина)

Литовченко Геннадій

Луческу Мірча (Румунія)

Маркевич Мирон

Маттеус Лотар (Німеччина)

Михайличенко Олексій

Павлов Микола

Паррейра Карлос Альберто (Бразилія)

Пеллегріні Мануель (Аргентина)

Протасов Олег

Скала Невіо (Італія)

Сьомін Юрій (Росія)

Ульє Жерар (Франція)

Фоменко Михайло

Хіддінк Гус (Нідерланди)

Яковенко Павло

Або відправити прізвище іншого фахівця на адресу 214@ffu.org.ua

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 грудня, головний тренер збірної України з футболу Олег БЛОХІН прийняв рішення піти у відставку.