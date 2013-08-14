WBC дозволила Віталію Кличку перенести захист чемпіонського титулу
Всесвітня боксерська рада (WBC) дозволила українцю Віталію Кличку перенести обов'язковий захист титулу чемпіона світу. Про це повідомляє офіційний твіттер організації.
Кличко звернувся до WBC з проханням перенести бій, оскільки він не може вийти на ринг через травму правого зап'ястя.
На тему: Кличко: Я не буду недооцінювати Повєткіна
13 серпня українець зустрівся з головою боксерської організації Хосе Сулейманом, на якій розповів, що буде готовий провести захист титулу не раніше 2014 року, повідомляє Lenta.ru.
У підсумку WBC перенесла титульний бій Кличка, а також зберегла за ним пояс. Якщо українець не вийде на ринг і в 2014 році, то тоді WBC розгляне можливість позбавлення боксера титулу.
Кличко повинен був провести захист титулу в бою з канадцем Бермейном Стіверном. У липні мали пройти торги за право організувати поєдинок, але вони двічі були перенесені на прохання українця.
Дізнавшись про те, що українцеві дозволили перенести бій, Стіверн звинуватив WBC у використанні подвійних стандартів. Канадець заявив, що йому незрозуміло, чому Кличку зберегли титул, тоді як у інших боксерів в аналогічній ситуації пояси відбирали. Як приклад Стіверн привів американця Тімоті Бредлі, який довго не захищав титул і в підсумку в 2011 році його позбувся.
Востаннє Кличко виходив на ринг у вересні 2012 року в Москві. Тоді українець нокаутував німця Мануеля Чарра. Всього за кар'єру Кличко провів 47 боїв, вигравши 45 (41 - нокаутом) з них. Двічі він опинявся в ролі переможеного.
Поясом WBC українець володіє з жовтня 2008 року, коли відібрав його у нігерійця Самуеля Пітера.