WBC дозволила Віталію Кличку перенести захист чемпіонського титулу

Кличко звернувся до WBC з проханням перенести бій, оскільки він не може вийти на ринг через травму правого зап'ястя.

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13 серпня українець зустрівся з головою боксерської організації Хосе Сулейманом, на якій розповів, що буде готовий провести захист титулу не раніше 2014 року, повідомляє Lenta.ru.

У підсумку WBC перенесла титульний бій Кличка, а також зберегла за ним пояс. Якщо українець не вийде на ринг і в 2014 році, то тоді WBC розгляне можливість позбавлення боксера титулу.

Кличко повинен був провести захист титулу в бою з канадцем Бермейном Стіверном. У липні мали пройти торги за право організувати поєдинок, але вони двічі були перенесені на прохання українця.

Дізнавшись про те, що українцеві дозволили перенести бій, Стіверн звинуватив WBC у використанні подвійних стандартів. Канадець заявив, що йому незрозуміло, чому Кличку зберегли титул, тоді як у інших боксерів в аналогічній ситуації пояси відбирали. Як приклад Стіверн привів американця Тімоті Бредлі, який довго не захищав титул і в підсумку в 2011 році його позбувся.

Востаннє Кличко виходив на ринг у вересні 2012 року в Москві. Тоді українець нокаутував німця Мануеля Чарра. Всього за кар'єру Кличко провів 47 боїв, вигравши 45 (41 - нокаутом) з них. Двічі він опинявся в ролі переможеного.

Поясом WBC українець володіє з жовтня 2008 року, коли відібрав його у нігерійця Самуеля Пітера.