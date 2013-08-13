Перед грою з Ізраїлем Фоменко назвав травмованих футболістів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це наставник команди повідомив на прес-конференції в Києві за добу до матчу Україна - Ізраїль.

Зокрема, тренер заявив, "на жаль, у нас достатня кількість травмованих – дехто пропустить від двох тижнів до трьох місяців. Головне, щоб більше втрат не було. Гравці з середньої лінії – Гармаш, Ярмоленко, захисники – Хачеріді, Селін. Проблеми є, але дай Боже, щоб вони не посилювалися. Життя покаже".

Відповідаючи на запитання про те, чи потрібний цей товариський матч для української команди в такий момент, тренер сказав: "Було складено план ігор, і контрольних ігор зокрема. Це зроблено для того, щоб перед кожними офіційними іграми була можливість поспілкуватися, побачити кожного гравця - що у них відбувається, як себе почуває. Думка гравців нас також цікавить".

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За словами Фоменка, "Ізраїль – досить незручна команда. Добре організована, дисциплінована команда. Є футболісти, на яких ми звертатимемо пильну увагу, як на гравців, які можуть вплинути на результат. Щодо завдань… Ви чудово розумієте, що на усіх іграх стоїть завдання добути перемогу. Однак у нас немає мети, наприклад, вийти на полі і засмутити глядачів, які прийшли подивитися футбол. Дивлячись на офіційні ігри, ми маємо спробувати різні варіанти гри".

Як повідомляв УНІАН, товариський матч Україна - Ізраїль відбудеться 14 серпня на НСК "Олімпійський".