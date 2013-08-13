УЄФА винесе вердикт «Металісту» протягом доби

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на АП.

У вівторок у швейцарському Ньоні пройшли слухання у справі харківської команди. Якщо рішення буде прийнято не на користь "Металіста", то у клубу залишиться можливість подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Федерація футболу України (ФФУ) у 2010 році визнала "Карпати" і "Металіст" винними в організації договірного матчу і застосувала покарання, знявши з клубів по дев'ять очок у чемпіонаті-2011/12, а також позбавивши "Металіст" бронзи в сезоні-2007 / 08.

CAS ухвалив, що "Металіст" і "Карпати" заплатять штраф у розмірі 25 тисяч доларів, однак зняття очок скасував. УЄФА порушив дисциплінарну справу щодо "Металіста" 6 серпня. Це трапилося через деякий час після прийняття рішення CAS.

На тему: Суркіса просять допомогти футбольному клубу Курченка

"Металіст" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів за сумою двох матчів (2:0, 1:1) пройшов грецький ПАОК. Суперником команди Мирона Маркевича в раунді плей-офф буде німецький "Шальке". Перший матч відбудеться 21 серпня в Гельзенкірхені, а матч-відповідь - 27 серпня в Харкові.