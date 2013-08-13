Українські шаблістки стали дворазовими чемпіонами світу

У Будапешті завершився Чемпіонат світу з фехтування, де в останній день золоту медаль в командному турнірі з жіночої шаблі виграла збірна України.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у складі команди виступали Ольга Харлан, Галина Пундик, Аліна Комащук і Олена Вороніна.

У фіналі українки одним уколом подолали чинних чемпіонок - росіянок – 45:44. Переможну точку поставила Харлан.

Жіноча збірна України стала двократним чемпіоном світу. Раніше українки були першими у 2009 році в Анталії. Лідер збірної Харлан стала триразовою чемпіонкою світу, завоювавши напередодні особисте золото.

На шляху до нагород найвищої гідності українки перемогли по черзі збірні Казахстану (45:20), Китаю (45:31) та Італії (45:34).

У матчі за бронзу збірна США подолала суперниць з Італії - 45:30.

За підсумками чемпіонату в загальнокомандному заліку збірна України посіла третє місце, завоювавши чотири медалі – дві золоті, одну срібну і одну бронзову.

Перемогла команда Росії (3-5-3), другими стали італійці (3-0-3), четвертими – естонці (2-0-0).

За загальним числом нагород лідери: Росія (11), Італія (6) і Україна (4).

Окрім золота Харлан в особистій першості і в команді, срібло виграла команда шпажистів - Богдан Нікишин, Дмитро Карюченко, Віталій Медведєв і Анатолій Герей, а бронза - в активі рапіриста Ростислава Герцика.