Українка зберегла лідерство у семиборстві на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Москві в жіночих змаганнях з семиборства після чотирьох видів програми продовжує лідирувати українка Ганна Мельниченко.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, українка набрала 3912 очок, випереджаючи голландку Дафну Шіпперс на 75 очок і американку Шерон Дей - на 76.

У бігу на 100 м з бар'єрами Мельниченка була другою (13,29 сек.), У стрибках у висоту - п'ятою з особистим рекордом 1,86 м, у штовханні ядра - восьмою (13,85 м) і в бігу на 200 м - четвертою (23,87 сек.).

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13 серпня, у заключний день змагань у семиборстві, спортсменки будуть змагатися в стрибках у довжину, метанні списа і бігу на 800 м.

Як повідомляв УНІАН, попереднє лідерство у семиборстві на чемпіонаті світу Мельниченко захопила в перший же день змагань, після двох видів програми.