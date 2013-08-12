Харківські альпіністи зійшли на Ельбрус в пам’ять про загиблих у Пакистані

Як повідомили УНІАН у Харківському альпклубі, сходження завершилося 11 серпня, близько 13:00 за місцевим часом.

Учасники експедиції на честь 70-ї річниці визволення міста від німецьких військ підняли на вершині Ельбрусу прапор Харкова.

У альпклубі наголосили, що цей прапор планувалося підняти в червні на гору Нанга-Парбат у Пакистані, однак ця місія залишилася незавершеною через убивство харківських альпіністів.

«Традиційна серпнева експедиція на Ельбрус тепер щорічно проводитиметься в пам'ять про загиблих у Пакистані Ігоря Свергуна, Бадаві Кашаева і Дмитра Коняєва, а цього року також присвячується Дню міста та 70-річчю визволення Харкова від фашистських загарбників», - додали у альпклубі.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня з Харкова на Кавказ вирушила група альпіністів. Учасники походу планували здійснити підкорення Ельбрусу в знак пам’яті про Ігоря Свергуна, Бадаві Кашаева і Дмитра Конєва, яких 23 червня у базовому таборі на горі Нанга-Парбат у Пакистані розстріляли бойовики.