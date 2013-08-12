Кличко: Я не буду недооцінювати Повєткіна

Український боксер Володимир Кличко заявляє, що не буде недооцінювати суперника – росіянина Олександра Повєткіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив сьогодні в Москві на першій прес-конференції перед боєм Володимир Кличко - Олександр Повєткін, он-лайн-трансляція якої велася на офіційному сайті бою.

Зокрема, Кличко-молодший заявив: "Я радий, що бій із Повєткіним відбудеться. Ми могли й раніше зустрітися з Олександром, але радий, що бій таки відбудеться зараз".

При цьому український боксер зазначив: "Я раніше бував у столиці Росії, коли мій брат проводив тут свій бій. Тоді я вирішив, що було б непогано, щоб і я провів тут один зі своїх поєдинків. Думаю, що Повєткін зробить усе, щоб перемогти. Знаю, що він уже провів свій перший етап підготовки до бою. Видно, що в нього є бойовий настрій, він у формі. Бажаю йому вдало пройти свій другий тренувальний процес. Що стосується мене, то я днями почну свої тренування. Для мене цей поєдинок також значимий. Підготовка проходитиме так, як і до минулих 63 поєдинків. Можна багато що говорити про бій, головне – не пропустіть його, він багато що скаже вам. У будь-якого суперника є бажання виграти. Я бачу, відчуваю, що в Олександра є це бажання. Це говорить і його ранній тренувальний процес. Я не недооцінюватиму свого суперника. Впевнений, він зробить усе для перемоги".

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Повєткін у свою чергу заявив: "Мені приємно, що відбудеться цей бій. Володимир Кличко на даний момент є найсильнішим боксером. Мені буде дуже приємно битися з найсильнішим боксером світу. Підготовка до поєдинку проходить нормально: бігаємо, стрибаємо".

Також на прес-конференції виступив організатор бою й промоутер російського боксера Андрій Рябінський, який розповів про деякі аспекти організаційного процесу: "Ми плануємо в найближчий тиждень вирішити проблему з квитками. Думаю, наступного тижня вони з'являться в продажу. Орієнтовно, їх можна буде купити в понеділок-вівторок. Ми робимо все, щоб квитки на бій Кличко - Повєткін були доступні для всіх категорій громадян. Цінова політика буде найрізноманітнішою".

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко - Повєткін намічено на 5 жовтня й має пройти в московському спорткомплексі "Олімпійський".