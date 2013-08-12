«Шахтар» спокушає Суркіса додатковими мільйонами за Хачеріді

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) збільшив пропозицію щодо гравця київського "Динамо" Євгена Хачеріді до 15 млн євро.

Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін озвучив нову суму трансферу, яку клуб готовий виплатити за гравця київського клубу.

Палкін написав сьогодні на своїй сторінці в Facebook: "Дорогі друзі, сьогодні наш клуб зробив нову пропозицію «Динамо» з приводу придбання Хачеріді. «Шахтар» запропонував 15 млн євро".

Як повідомляв УНІАН, перша пропозиція «гірників», що надійшла 5 серпня, становила 12 млн євро. Тоді президент "Динамо" Ігор Суркіс відмовився розглядати можливий перехід провідного захисника клубу.

Сам Хачеріді категорично відмовляється від коментарів.