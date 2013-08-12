«Будівельник» підписав «леопарда» з Китаю (фото)

Черговим новачком баскетбольного клубу "Будівельник" став 29-річний американський захисник Блейк Ахерн, який раніше грав у китайському "Донггуанг Леопардс".

Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, у складі команди з Китаю Блейк відіграв 17 матчів, у яких приносив "леопардам" у середньому за гру 23 очки, 3.4 передачі, 3.1 підбору за 28,6 хвилини на майданчику.

Ахерн - випускник університету «Міссурі Стейт». Там він відіграв 4 сезони за місцевих «ведмедів», увійшовши до різних символічних п'ятірок MVC-конференції та отримавши кілька індивідуальних нагород, серед яких: новачок сезону (2004) і кращий запасний сезону (2005). У 2006 і 2007 роках Ахерн обирався в першу символічну п'ятірку своєї конференції.

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Статистика Блейка в 129 матчах NCAA в середньому за гру: 13 очок, 1.8 передачі, 1.8 підбору за 26,5 хвилини на майданчику.

Ахерн має досвід виступів у Європі - в 2010-му він грав за італійський клуб "Терамо Баскет", а в 2009-му виступав за іспанський "Естудіантес".

Він також має й досвід виступів у НБА, у різний час провів у сумі 19 матчів за "Сан-Антоніо", "Майамі" і "Юту". Кращим у найсильнішій лізі світу для Блейка став сезон 2007/2008, коли він провів 12 матчів за "Майамі Хіт", граючи в середньому майже 15 хвилин за матч і приносячи своїй команді 5.8 очка, 1.6 підбору і 1.6 передачі.

Більшу частину кар'єри Ахерн провів у американській Д-Лізі, в різний час граючи там за "Дакоту Віззардс", "Остін Торрос", "Ейрі Бейхоукс", "Рено Бігхорнс" і "Бейкерсфілд Джем".

Всього в регулярному чемпіонаті Д-Ліги Ахерн провів 186 матчів, і в них мав таку статистику: 20.4 очка, 4.8 підбору і 2.5 передачі в середньому за гру.

У 2008 році Блейк ставав кращим новачком Ліги розвитку, а в 2009 році став найкориснішим гравцем Матчу всіх зірок.