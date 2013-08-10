Янукович привітав українську фехтувальницю зі званням чемпіона світу

Президент України Віктор Янукович привітав Ольгу Харлан зі здобуттям золотої медалі в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті світу 2013 року з фехтування, який відбувається у Будапешті (Угорщина).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі очільника держави.

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«У напруженій боротьбі у фіналі Ви впевнено здобули перемогу, що свідчить про Вашу особисту майстерність та професійність. Будьте й надалі для наших спортсменів яскравим прикладом наполегливості у підкоренні спортивних вершин в ім’я України», - сказано у привітанні.

Янукович побажав спортсменці щастя, здоров’я та нових досягнень.

Як повідомляє РІА Новости, у фіналі Харлан здолала росіянку Дяченко з рахунком 15:12.