Янукович привітав українську фехтувальницю зі званням чемпіона світу
Українська шаблістка Ольга Харлан здобула золото на чемпіонаті світу з фехтування в Угорщині.
Президент України Віктор Янукович привітав Ольгу Харлан зі здобуттям золотої медалі в індивідуальних змаганнях на чемпіонаті світу 2013 року з фехтування, який відбувається у Будапешті (Угорщина).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі очільника держави.
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«У напруженій боротьбі у фіналі Ви впевнено здобули перемогу, що свідчить про Вашу особисту майстерність та професійність. Будьте й надалі для наших спортсменів яскравим прикладом наполегливості у підкоренні спортивних вершин в ім’я України», - сказано у привітанні.
Янукович побажав спортсменці щастя, здоров’я та нових досягнень.
Як повідомляє РІА Новости, у фіналі Харлан здолала росіянку Дяченко з рахунком 15:12.