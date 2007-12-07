Блохіна виставили: з раю чи з пекла? (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, вчора відбулося засідання Виконавського комітету Федерації футболу України, на якому О.БЛОХІН звітував про виступ команди у відбірковому турнірі Чемпіонату Європи-2008. Підсумком наради стала добровільна відставка з посади самого наставника і всіх членів тренерського штабу.

Про своє рішення Олег БЛОХІН повідомив президента ФФУ ще тиждень тому. За словами Григорія СУРКІСА, після першого раунду переговорів щодо можливого продовження контракту тренер узяв паузу, і лише згодом, у телефонній розмові, сказав президентові ФФУ, що твердо вирішив зосередитися на роботі в клубі.

Прізвища ймовірних кандидатів на посаду наставника національної збірної оприлюднено не було. Г.СУРКІС повідомив, що 14 січня в Загребі відбудеться зустріч представників збірних-учасниць шостої відбіркової групи ЧС-2010 - Хорватії, Англії, України, Білорусі, Казахстану і Андорри. Ймовірно, саме до цієї дати українська збірна матиме нового головного тренера.

Олег БЛОХІН доручив своєму агентові вести переговори з потенційними працедавцями. В інтернеті вже якийсь час множаться чутки, що О.БЛОХІН може очолити московський футбольний клуб, в той же час сам тренер сказав, що досі ні з ким переговорів не вів. «Поспішати не збираюся. Вибір залежатиме від відповідності умов роботи завданням, які будуть переді мною поставлені», - заявляє БЛОХІН.

Фото Олександра Лепетухи/УНІАН