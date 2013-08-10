ДАІ просить не залишати транспорт біля НСК "Олімпійський"
08:32, 10 серпня 2013Спорт
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Столична Державтоінспекція закликає водіїв не залишати транспорт з порушенням правил поблизу НСК «Олімпійський», де 11 серпня відбудеться футбольний матч «Динамо» - «Чорноморець».
Про це повідомили УНІАН в УДАІ м.Києва.
Матч розпочнеться о 19.30 у рамках 5-го туру чемпіонату Прем’єр-ліги України.
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема, вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", ДАІ звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8.00 не паркувати автомобілі на тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська (Червоноармійська), Жилянській, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадній.
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