Оргкомітет скасованих змагань з триатлону наголошує, що його не так зрозуміли

Оргкомітет Kiev Triathlon Cup «офіційно заявляє, що Управління державної охорони України не забороняло проведення змагань, як пишуть ЗМІ, а рекомендувало провести змагання в іншій частині міста Києва».

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Відзначаючи, що вчора, 8 серпня, «в Інтернет-виданнях з'явилася інформація про заборону проведення міжнародних змагань з тріатлону Kiev Triathlon Cup Управлінням державної охорони України», у своїй сьогоднішній заяві організація наголошує: «Скасування змагань – це рішення організаційного комітету Kiev Triathlon Cup, оскільки перенесення змагань в інше місце вважаємо за неможливе. Організаційний комітет Kiev Triathlon Cup поінформував усіх учасників про скасування змагань і не має жодного стосунку до поширення інформації, яку некоректно розтлумачили ЗМІ», - говориться в заяві на офіційному сайті організаторів.

Як повідомляв УНІАН, раніше на сайті організаторів Kiev Triathlon Cup повідомлялося, що в Києві скасовані міжнародні змагання з тріатлону, які в день Незалежності України в столиці планували провести вперше, оскільки «траса, на якій планувався старт, використовується як маршрут пересування Президента».

У повідомленні наголошувалося, що оргкомітет Kiev Triathlon Cup одержав лист від Управління державної охорони, в якому вказувалося на неможливість проведення змагань на запланованому маршруті, "оскільки траса, на якій планувався старт, використовується як маршрут пересування Президента в День Незалежності України".

Організатори заявили, що не можуть змінити маршрут змагань, тому що в Києві немає більше доріг необхідної для змагань якості, тому Kiev Triathlon Cup вирішили скасувати, а всім, хто сплатив стартовий внесок, повернути гроші.

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У свою чергу в Управлінні державної охорони України заявили, що не забороняли проведення в Києві міжнародних змагань з тріатлону в День Незалежності.

У прес-службі УДО повідомили, що 17 липня ц.р. віце-президент Федерації тріатлону України Андрій Оністрат звернувся до УДО з листом, в якому просив сприяння і розуміння в тривалому перекритті дорожнього руху в центральній та історичній частинах міста Києва для підготовки і проведення спортивних змагань 23 - 24 серпня з 7.00 до 22.00.

«Управлінням державної охорони України організаторам змагань було запропоновано провести спортивний захід в інший час або в іншому місці міста Києва. Оскільки повне перекриття дорожнього руху в місцях запланованої спортивної траси – Контрактова площа, Поштова площа, район Гаванського моста, вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Петра Сагайдачного, Мате Залки і проспекту Героїв Сталінграду - заблокувало б пересування по місту киян і гостей столиці, зокрема й осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. Це також істотно ускладнило б проведення заходів зі святкування Дня Незалежності України в столиці», - повідомили в УДО України.