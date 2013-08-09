Оргкомітет скасованих змагань з триатлону наголошує, що його не так зрозуміли
Організаційний комітет змагань з тріатлону Kiev Triathlon Cup заявляє, що його інформацію про скасування змагань некоректно розтлумачено засобами масової інформації.
Оргкомітет Kiev Triathlon Cup «офіційно заявляє, що Управління державної охорони України не забороняло проведення змагань, як пишуть ЗМІ, а рекомендувало провести змагання в іншій частині міста Києва».
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Відзначаючи, що вчора, 8 серпня, «в Інтернет-виданнях з'явилася інформація про заборону проведення міжнародних змагань з тріатлону Kiev Triathlon Cup Управлінням державної охорони України», у своїй сьогоднішній заяві організація наголошує: «Скасування змагань – це рішення організаційного комітету Kiev Triathlon Cup, оскільки перенесення змагань в інше місце вважаємо за неможливе. Організаційний комітет Kiev Triathlon Cup поінформував усіх учасників про скасування змагань і не має жодного стосунку до поширення інформації, яку некоректно розтлумачили ЗМІ», - говориться в заяві на офіційному сайті організаторів.
Як повідомляв УНІАН, раніше на сайті організаторів Kiev Triathlon Cup повідомлялося, що в Києві скасовані міжнародні змагання з тріатлону, які в день Незалежності України в столиці планували провести вперше, оскільки «траса, на якій планувався старт, використовується як маршрут пересування Президента».
У повідомленні наголошувалося, що оргкомітет Kiev Triathlon Cup одержав лист від Управління державної охорони, в якому вказувалося на неможливість проведення змагань на запланованому маршруті, "оскільки траса, на якій планувався старт, використовується як маршрут пересування Президента в День Незалежності України".
Організатори заявили, що не можуть змінити маршрут змагань, тому що в Києві немає більше доріг необхідної для змагань якості, тому Kiev Triathlon Cup вирішили скасувати, а всім, хто сплатив стартовий внесок, повернути гроші.
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У свою чергу в Управлінні державної охорони України заявили, що не забороняли проведення в Києві міжнародних змагань з тріатлону в День Незалежності.
У прес-службі УДО повідомили, що 17 липня ц.р. віце-президент Федерації тріатлону України Андрій Оністрат звернувся до УДО з листом, в якому просив сприяння і розуміння в тривалому перекритті дорожнього руху в центральній та історичній частинах міста Києва для підготовки і проведення спортивних змагань 23 - 24 серпня з 7.00 до 22.00.
«Управлінням державної охорони України організаторам змагань було запропоновано провести спортивний захід в інший час або в іншому місці міста Києва. Оскільки повне перекриття дорожнього руху в місцях запланованої спортивної траси – Контрактова площа, Поштова площа, район Гаванського моста, вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Петра Сагайдачного, Мате Залки і проспекту Героїв Сталінграду - заблокувало б пересування по місту киян і гостей столиці, зокрема й осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. Це також істотно ускладнило б проведення заходів зі святкування Дня Незалежності України в столиці», - повідомили в УДО України.