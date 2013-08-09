Збірна України з пляжного футболу вибула з боротьби за титул чемпіона Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, перемога в цьому матчі залишала обом командам, які програли свої стартові матчі, хоч якусь надію на продовження боротьби за участь у фіналі Євроліги.

Вже в першому періоді швейцарці створили перевагу у три м'ячі - 4:1. Надалі суперники збільшили свою перевагу до чотирьох голів (6:2), і лише в третьому періоді українці зуміли скоротити різницю в рахунку до мінімуму. Але, не більше - 6:5.

Кращим бомбардиром збірної в цьому матчі став Ігор Борсук, який забив 3 голи.

Таким чином, друга поразка поспіль викреслила збірну України з числа претендентів на перемогу в Євролізі.