Збірна України з пляжного футболу вибула з боротьби за титул чемпіона Європи
21:08, 09 серпня 2013Спорт
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В Іспанії завершився матч другого туру групового етапу фінального турніру Євроліги з пляжного футболу, в якому збірна України програла команді Швейцарії - 5:6.
Друга поразка поспіль викреслила збірну України з числа претендентів на перемогу / Фото : beachsoccer.com.ua
Як повідомляє кореспондент УНІАН, перемога в цьому матчі залишала обом командам, які програли свої стартові матчі, хоч якусь надію на продовження боротьби за участь у фіналі Євроліги.
Вже в першому періоді швейцарці створили перевагу у три м'ячі - 4:1. Надалі суперники збільшили свою перевагу до чотирьох голів (6:2), і лише в третьому періоді українці зуміли скоротити різницю в рахунку до мінімуму. Але, не більше - 6:5.
Кращим бомбардиром збірної в цьому матчі став Ігор Борсук, який забив 3 голи.
Таким чином, друга поразка поспіль викреслила збірну України з числа претендентів на перемогу в Євролізі.
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