УЄФА поставив під сумнів проведення матчу «Металіст» - «Шальке»

Як повідомляється на сайті УЄФА, дисциплінарний розгляд УЄФА після того, як Спортивний арбітражний суд в Лозанні визнав винними у проведенні «договорняка» віце-чемпіонів України-2012/13, призначено на 13 серпня.

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У разі, якщо УЄФА вирішить усунути «Металіст» від єврокубків, клуб із Салонік, який програв харків'янам у 3-му відбірковому турі Ліги чемпіонів, знову отримає право боротися за місце у груповій стадії турніру і зустрінеться з «Шальке». А тель-авівський «Маккабі», який повинен протистояти ПАОК в плей-офф Ліги Європи, в такому випадку може відразу без гри опинитися в груповій стадії турніру.

Як повідомляв УНІАН, Спортивний арбітражний суд в Лозанні визнав договірною гру «Металіст» - «Карпати», яка відбулася п'ять років тому.