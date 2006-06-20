Шевченко розповів, чому він постригся перед матчем з Саудівською Аравією

Капітан національної збірної України по футболу Андрій ШЕВЧЕНКО розповів про свої враження від ігор Чемпіонату миру-2006, про перспективи команди і пояснив, чому він постригся перед матчем з Саудівською Аравією.

Так, в інтерв`ю газеті «Советский спорт», відповідаючи на запитання, чому він після першого матчу з Іспанією, який Україна програла, коротко підстригся, А.ШЕВЧЕНКО сказав: «Просто вирішив все старе залишити позаду. Вступаємо в нове життя!».

Головною причиною розгрому Саудівської Аравії капітан української збірної вважає «швидкий гол». «Ви ж самі бачите, наскільки тяжкі на цьому чемпіонаті матчі. Швидкий гол дає не тільки впевненість у своїх силах, а й вільні зони на половині поля суперника. У першій грі цим скористалася Іспанія, в другому – вже ми», - пояснив А.ШЕВЧЕНКО.

Футболіст підтвердив припущення журналіста газети, що він сам перебуває «на шляху до своєї кращої форми. «Саме так – на шляху. Я не граю на сто відсотків можливостей і сам це відчуваю. Але все ж таки від свого оптимального стану я ще далекий», - признався А.ШЕВЧЕНКО.

Щодо того, чого чекати від української команди після двох матчів, один з яких вона з великим рахунком програла, а інший – з великим рахунком виграла, А.ШЕВЧЕНКО сказав: «Думаю, хорошого футболу. Для нас сьогоднішній матч (з Саудівською Аравією) був чимось більшим, ніж просто гра. Упевнений, щось подібне станеться і в третьому турі».

Він додав: «Для хорошої середньої команди, якою ми сьогодні є, головне – вдало почати гру. Якщо будемо це робити так, як сьогодні, агресивно і результативно, у нас хороші шанси на те, щоб вийти з групи. Не треба дуже витати в хмарах – у нас є хороші якості, за рахунок яких ми перемагаємо. Тому як би ми не зіграли – 4:0 чи 0:4, – нам треба дотримуватися звичної тактики».