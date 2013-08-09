Маркевич каже, що з Шальке йому буде цікаво грати

«Організована команда, одна з найкращих у Німеччині. Постійно грає в єврокубках, Лізі чемпіонів. Нам буде цікаво зіграти з такою командою. Шальке» будемо вивчати серйозно – інша команда, інші футболісти. У нас є ще два тури. Подивимося. Напевно, вони нас теж вивчатимуть», - сказав Маркевич каналу Футбол, передають Коментарі.

Головний тренер харків’ян каже, що він намагається не думати про рішення УЄФА щодо участі його команди у договірному матчі з львівськими Карпатами.

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«Ми про це не думаємо. Зараз у нас думки зайняті чемпіонатом України – завтра гра з «Волинню», через тиждень – з «Говерлою». Як буде, так і буде», - сказав Маркевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Металіст» зіграє з «Шальке» в Лізі чемпіонів.