Металіст отримав суперника в Лізі чемпіонів
13:06, 09 серпня 2013Спорт
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Визначилися пари раунду плей-оф.
Металіст гратиме з німцями / Фото : metalist.ua
У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф відбіркового турніру Ліги чемпіонів, за підсумками якого суперником харківського "Металіста" став німецький клуб "Шальке-04" із Гельзенкірхена.
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, матчі раунду плей-офф відбудуться 20-21 і 27-28 серпня.
"Металіст" перший матч проведе на полі суперника, а матч у відповідь - удома.
Харківський клуб є дебютантом найпрестижнішого клубного турніру Європи Ліги чемпіонів УЄФА.
Як повідомляв УНІАН, у попередньому відбірковому раунді "Металіст" за сумою двох матчів обіграв грецький ПАОК - 2:0 і 1:1.
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