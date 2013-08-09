Металіст отримав суперника в Лізі чемпіонів

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-офф відбіркового турніру Ліги чемпіонів, за підсумками якого суперником харківського "Металіста" став німецький клуб "Шальке-04" із Гельзенкірхена.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, матчі раунду плей-офф відбудуться 20-21 і 27-28 серпня.

"Металіст" перший матч проведе на полі суперника, а матч у відповідь - удома.

Харківський клуб є дебютантом найпрестижнішого клубного турніру Європи Ліги чемпіонів УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, у попередньому відбірковому раунді "Металіст" за сумою двох матчів обіграв грецький ПАОК - 2:0 і 1:1.