Нові стадіони у Бразилії можуть спорожніти через високі ціни на футбол

"Ціни захмарні - у Бразиліа на матч "Сантос"-"Фламенго" не було квитків дешевше 180 реалів (82 долари - ред.)", - передає обурення міністра ИТАР-ТАСС.

За словами Рібелу, високі ціни на квитки несуть загрозу втрати народної підтримки футболу в Бразилії.

"Проблема не в максимальних цінах як таких, а у відсутності дешевих квитків на матчі. Бразильський футбол не може втратити народної підтримки на стадіонах", - заявив він.

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Міністр виступив за те, щоб за рахунок дорогих місць на стадіонах дотувались квитки на "народні трибуни".

Як відомо, після реконструкції за останніми вимогами ФІФА низки стадіонів у Бразилії, де наступного року відбудеться чемпіонат світу, ціни на матчі внутрішнього чемпіонату - Бразилейрао - зросли в рази. Наприклад, потрапити на матч, що проводиться на легендарному стадіоні Маракана, до його реконструкції можна було за 1 реал (0,45 долара). Зараз же вхід на стадіон коштує мінімум 80 реалів.