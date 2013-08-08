Збірна України виграла перший матч юнацького Євробаскету
23:50, 08 серпня 2013Спорт
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У столичному Палаці спорту завершився перший матч збірної України на чемпіонаті Європи з баскетболу (вік гравців - до 16 років), у якому українці зуміли обіграти збірну Латвії - 78:61.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, доля матчу була вирішена в першій половині гри.
Господарі майданчика набагато активніше грали в першій половині, вигравши стартову 10-хвилинку з перевагою в 7 очок, а другу - +15. Домігшись переваги в 22 бали, після перерви підопічні Віталія Усенка спокійно довели гру до переможного кінця, дозволивши супернику лише трохи скоротити перевагу.
Кращим бомбардиром української команди в цій грі став Святослав Михайлюк, який набрав 26 очок. Він же був кращим в команді за підбираннями (7).
Як повідомляв УНІАН, юнацький Євробаскет проходить у Києві з 8 по 18 серпня.
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