Збірна України виграла перший матч юнацького Євробаскету

Як повідомляє кореспондент УНІАН, доля матчу була вирішена в першій половині гри.

Господарі майданчика набагато активніше грали в першій половині, вигравши стартову 10-хвилинку з перевагою в 7 очок, а другу - +15. Домігшись переваги в 22 бали, після перерви підопічні Віталія Усенка спокійно довели гру до переможного кінця, дозволивши супернику лише трохи скоротити перевагу.

Кращим бомбардиром української команди в цій грі став Святослав Михайлюк, який набрав 26 очок. Він же був кращим в команді за підбираннями (7).

Як повідомляв УНІАН, юнацький Євробаскет проходить у Києві з 8 по 18 серпня.