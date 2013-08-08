Українець виборов бронзу на першому етапі Кубку світу з плавання

Як повідомили УНІАН в Федерації плавання України, він проплив 1500 м вільним стилем за 14 хвилин 32.91 сек.

Золото здобув учасник Олімпійських ігор та бронзовий призер цьогорічного чемпіонату світу у Барселоні італієць Грегоріо Палтріньєрі. Срібло завоював південноафриканський плавець Майлз Браун.

«Сергій змагався у басейні з найсильнішими спортсменами світу і максимально виклався на цій дистанції, - сказав персональний тренер С.Фролова Ігор Бондаренко. – Він трішки відстає по техніці у 50-метрових басейнах, тому у Барселоні завоювати медаль не вдалося. А от до перемоги на короткій воді Фролов був готовий сьогодні і фізично, і психологічно».

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Нагадаємо також, що раніше на цьому етапі золоту медаль завоювала Дарина Зевіна, яка перемогла на дистанції 200 метрів на спині.

Другий етап Кубку світу розпочнеться 10 серпня у Берліні (Німеччина).