Одеський «Чорноморець» вийшов у раунд плей-офф Ліги Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в проходила на тлі переваги одеситів у два голи, здобутої в першому матчі.

Господарі поля з перших хвилин кинулися в атаку і мали чимало можливостей, щоб відкрити рахунок. Найбільш активним у цьому матчі у складі господарів був Вукан Савічевич. Але м'яч летів куди завгодно, тільки не у ворота одеського клубу. Перевага бєлградського клубу виразно демонстрували статистичні показники. Господарі завдали 22 удари по воротах «Чорноморця», проти 7 ударів одеситів. Періодично одеситам просто щастило, коли гравці команди відверто панікували при черговій атаці сербів.

Так тривало протягом всієї гри, але наприкінці гри сербам забракло моральних і фізичних сил на штурм. До того ж команді необхідно було забивати мінімум два голи, а рахунок як і раніше залишався нічийним.

У результаті, «Чорноморець» вийшов у раунд плей-офф Ліги Європи, де складе компанію дніпропетровському «Дніпру» і київському «Динамо».

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